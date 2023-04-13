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Купить кондоминиум с видом на море в Пхукет, Таиланд

Патонг
28
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164 объекта найдено
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 37 м² 2/4 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 60 м² 5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 354 м² 3 Этаж
€ 3,198,950
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 338 м²
€ 1,491,646
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 131 м² 3/4 Этаж
€ 779,293
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 342 м²
€ 775,017
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи.&…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 65 м² 4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 3/6 Этаж
€ 367,438
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 498 м² 2 Этаж
€ 2,239,533
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 354 м² 2 Этаж
€ 2,659,111
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 498 м²
€ 2,464,020
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Роскошный комплекс Layan Gardens состоит из апартаментов с потрясающим видом на горы, лазурн…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 52 м² 3/6 Этаж
€ 187,073
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Кондо 4 спальнив Pa Khlok, Таиланд
Кондо 4 спальни
Pa Khlok, Таиланд
4 ванных комнат 262 м² 4/4 Этаж
€ 881,916
Этот недавно отремонтированный и элегантно обставленный пентхаус на 1 этаже предлагает прост…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 3
€ 614,669
  спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат 414 м² Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 157,676
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 240 м² 2/5 Этаж
Цена по запросу
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 1/3 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 244 м² 1/3 Этаж
€ 694,843
Знамениты отела Movenpick Resort с детьми и современностью. Вомплексе располена роскошная ре…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 204 м²
Цена по запросу
The Villas Overlooking Layan - эксклюзивный жилой комплекс с прекрасным видом на Андаманское…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
41 м²
€ 169,522
NYG6890: Есть только ограниченное количество единиц FREEHOLD, доступных для покупки, не проп…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 39 м² 5/5 Этаж
€ 112,244
Совершенно новый проект с великолепной архитектурой и интерьером вблизи набережной и рестора…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 70 м² 2/5 Этаж
€ 186,405
Совершенно новый проект с великолепной архитектурой и интерьером вблизи набережной и рестора…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 120 м² 4/7 Этаж
€ 521,132
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съни, кухня, зона…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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