Купить кондоминиум с видом на море в Пхукет, Таиланд

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164 объекта найдено
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Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
37 м²
2/4 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
60 м²
5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
354 м²
3 Этаж
€ 3,198,950
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
338 м²
€ 1,491,646
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
131 м²
3/4 Этаж
€ 779,293
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
342 м²
€ 775,017
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи.&…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
65 м²
4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
3/6 Этаж
€ 367,438
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
498 м²
2 Этаж
€ 2,239,533
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
354 м²
2 Этаж
€ 2,659,111
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
498 м²
€ 2,464,020
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Роскошный комплекс Layan Gardens состоит из апартаментов с потрясающим видом на горы, лазурн…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
339 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
52 м²
3/6 Этаж
€ 187,073
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Кондо 4 спальни
Pa Khlok, Таиланд
4 ванных комнат
262 м²
4/4 Этаж
€ 881,916
Этот недавно отремонтированный и элегантно обставленный пентхаус на 1 этаже предлагает прост…
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 3
€ 614,669
спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат
414 м²
Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 157,676
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
240 м²
2/5 Этаж
Цена по запросу
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
1/3 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
339 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
244 м²
1/3 Этаж
€ 694,843
Знамениты отела Movenpick Resort с детьми и современностью. Вомплексе располена роскошная ре…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
339 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
204 м²
Цена по запросу
The Villas Overlooking Layan - эксклюзивный жилой комплекс с прекрасным видом на Андаманское…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
41 м²
€ 169,522
NYG6890: Есть только ограниченное количество единиц FREEHOLD, доступных для покупки, не проп…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
39 м²
5/5 Этаж
€ 112,244
Совершенно новый проект с великолепной архитектурой и интерьером вблизи набережной и рестора…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
70 м²
2/5 Этаж
€ 186,405
Совершенно новый проект с великолепной архитектурой и интерьером вблизи набережной и рестора…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
120 м²
4/7 Этаж
€ 521,132
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съни, кухня, зона…
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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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