Купить кондоминиум с видом на горы в Пхукет, Таиланд

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Кондо
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97 объектов найдено
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Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
45 м²
5/7 Этаж
€ 138,969
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
33 м²
2/5 Этаж
€ 106,899
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
113 м²
3/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 3
€ 104,226
Кондо 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
595 м²
Количество этажей 2
€ 1,389,686
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
32 м²
3/7 Этаж
€ 62,135
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
45 м²
2/7 Этаж
€ 165,667
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
30 м²
2/7 Этаж
€ 114,890
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
58 м²
2/7 Этаж
€ 197,736
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
22 м²
2/7 Этаж
€ 42,883
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
22 м²
2/7 Этаж
€ 41,554
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
69 м²
8/15 Этаж
€ 96,744
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 3
€ 614,669
спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат
414 м²
Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
113 м²
3/3 Этаж
€ 280,610
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
36 м²
2/8 Этаж
€ 117,575
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
240 м²
2/5 Этаж
Цена по запросу
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
40 м²
4/8 Этаж
€ 142,788
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
32 м²
6/7 Этаж
€ 102,937
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
31 м²
5/7 Этаж
€ 97,021
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
42 м²
3/6 Этаж
€ 119,663
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предочит уставясья в сейней, …
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
68 м²
3/6 Этаж
€ 191,564
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предпочит устаетть в семейно.…
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
57 м²
3/4 Этаж
€ 152,331
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
94 м²
2/4 Этаж
€ 374,146
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
150 м²
5/5 Этаж
€ 359,287
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
262 м²
4/5 Этаж
Цена по запросу
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
262 м²
4/5 Этаж
€ 454,320
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
227 м²
3/3 Этаж
€ 828,467
Кондоминиум с панораммом видом на море ресположен в непревзойденном месте на семоре прекрасн…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
220 м²
3/3 Этаж
€ 796,397
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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