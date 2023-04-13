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Купить квартиру с видом на море в Пхукет, Таиланд

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310 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 5 Этаж
€ 329,498
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 4 Этаж
€ 216,006
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5/8 Этаж
€ 188,869
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 4/8 Этаж
€ 126,302
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 3/8 Этаж
€ 254,758
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 37 м² 2/4 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 60 м² 5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 354 м² 3 Этаж
€ 3,198,950
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 338 м²
€ 1,491,646
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 131 м² 3/4 Этаж
€ 779,293
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 342 м²
€ 775,017
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи.&…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 65 м² 4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 3/6 Этаж
€ 367,438
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 498 м² 2 Этаж
€ 2,239,533
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 354 м² 2 Этаж
€ 2,659,111
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 498 м²
€ 2,464,020
Квартира 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 414 м²
€ 1,322,874
RESALE. Роскошный остров, живущий на склоне холма над пляжем Ката, в уникальной природной ср…
Квартира 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 336 м²
€ 2,271,602
RESALE Чрезвычайно редкий, абсолютный пляжный угловой блок прямо на пляже Банг Тао, на предп…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 257 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Роскошный комплекс Layan Gardens состоит из апартаментов с потрясающим видом на горы, лазурн…
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 75 м²
€ 333,978
В Sunshine Beach есть инвестиционная зона, которая будет находиться под управлением 5-звезд…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 52 м² 3/6 Этаж
€ 187,073
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Кондо 4 спальнив Pa Khlok, Таиланд
Кондо 4 спальни
Pa Khlok, Таиланд
4 ванных комнат 262 м² 4/4 Этаж
€ 881,916
Этот недавно отремонтированный и элегантно обставленный пентхаус на 1 этаже предлагает прост…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 3
€ 614,669
  спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат 414 м² Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 157,676

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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