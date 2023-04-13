Купить квартиру с видом на море в Пхукет, Таиланд

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310 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
5 Этаж
€ 329,498
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
4 Этаж
€ 216,006
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5/8 Этаж
€ 188,869
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
4/8 Этаж
€ 126,302
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
3/8 Этаж
€ 254,758
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
37 м²
2/4 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
60 м²
5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
354 м²
3 Этаж
€ 3,198,950
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
338 м²
€ 1,491,646
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
131 м²
3/4 Этаж
€ 779,293
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
342 м²
€ 775,017
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи.&…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
65 м²
4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
75 м²
3/6 Этаж
€ 367,438
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
62 м²
3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
498 м²
2 Этаж
€ 2,239,533
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
354 м²
2 Этаж
€ 2,659,111
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
498 м²
€ 2,464,020
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
414 м²
€ 1,322,874
RESALE. Роскошный остров, живущий на склоне холма над пляжем Ката, в уникальной природной ср…
Квартира 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
336 м²
€ 2,271,602
RESALE Чрезвычайно редкий, абсолютный пляжный угловой блок прямо на пляже Банг Тао, на предп…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
257 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Роскошный комплекс Layan Gardens состоит из апартаментов с потрясающим видом на горы, лазурн…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
75 м²
€ 333,978
В Sunshine Beach есть инвестиционная зона, которая будет находиться под управлением 5-звезд…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
339 м²
2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
52 м²
3/6 Этаж
€ 187,073
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Кондо 4 спальни
Pa Khlok, Таиланд
4 ванных комнат
262 м²
4/4 Этаж
€ 881,916
Этот недавно отремонтированный и элегантно обставленный пентхаус на 1 этаже предлагает прост…
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат
190 м²
Количество этажей 3
€ 614,669
спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат
414 м²
Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 157,676
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