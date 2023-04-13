Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Пхукет, Таиланд

Патонг
67
Кату
5
Квартира В архив
Очистить
110 объектов найдено
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 5/7 Этаж
€ 138,969
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 106,899
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 113 м² 3/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 104,226
Кондо 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 595 м² Количество этажей 2
€ 1,389,686
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 32 м² 3/7 Этаж
€ 62,135
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 2/7 Этаж
€ 165,667
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 30 м² 2/7 Этаж
€ 114,890
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 58 м² 2/7 Этаж
€ 197,736
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 22 м² 2/7 Этаж
€ 42,883
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 22 м² 2/7 Этаж
€ 41,554
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 76 м²
€ 80,174
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 69 м² 8/15 Этаж
€ 96,744
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 3
€ 614,669
  спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат 414 м² Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 113 м² 3/3 Этаж
€ 280,610
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 117,575
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 240 м² 2/5 Этаж
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 49 м²
€ 192,418
RESALE. Кондо-проект расположен на холме в нескольких минутах ходьбы от пляжа Сурин, откуда …
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 99 м²
€ 313,748
Идеально расположенный всего в нескольких метрах от пляжа Бангао и с собственным пляжным рай…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/3 Этаж
€ 117,448
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 40 м² 4/8 Этаж
€ 142,788
Квартира 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Квартира 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м² 2/3 Этаж
€ 111,916
2-х спальная полностью меблированная квартира (freehold - форма полной собственности)  …
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 32 м² 6/7 Этаж
€ 102,937
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 31 м² 5/7 Этаж
€ 97,021
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 42 м² 3/6 Этаж
€ 119,663
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предочит уставясья в сейней, …
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 68 м² 3/6 Этаж
€ 191,564
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предпочит устаетть в семейно.…
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 152,331
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 94 м² 2/4 Этаж
€ 374,146
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти