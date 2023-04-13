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Купить квартиру в Пхукет, Таиланд

Патонг
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Квартира В архив
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1 320 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 5 Этаж
€ 329,498
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 4 Этаж
€ 216,006
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 5/8 Этаж
€ 188,869
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 4/8 Этаж
€ 126,302
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Квартира 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 3/8 Этаж
€ 254,758
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 3/7 Этаж
€ 111,224
Современный кондоминиум с уникальным дизайном и просторными квартирами в идеальном месте нед…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 212 м² 3/3 Этаж
€ 505,097
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 128,207
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 173,711
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/4 Этаж
€ 152,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 37 м² 2/4 Этаж
€ 157,676
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 71 м² 2/7 Этаж
€ 305,330
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/7 Этаж
€ 358,913
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 24 м² 1/7 Этаж
€ 116,146
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 2/7 Этаж
€ 155,297
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 25 м² 2/7 Этаж
€ 155,297
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 24 м² 1/7 Этаж
€ 106,418
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 233,375
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 3/7 Этаж
€ 69,494
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 5/7 Этаж
€ 70,758
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 27 м² 6/8 Этаж
€ 80,174
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 5/7 Этаж
€ 138,969
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 104 м² 1/5 Этаж
€ 400,871
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/3 Этаж
€ 465,812
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 106,899
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 60 м² 4/7 Этаж
€ 301,722
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 60 м² 5/3 Этаж
€ 335,395
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 4/3 Этаж
€ 182,530

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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