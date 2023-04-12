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Виллы
Купить вилла с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пхукет
1074
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15
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31 объект найдено
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Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
160 м²
€ 448,975
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
Вилла 7 спален
Кату, Таиланд
8 ванных комнат
1 200 м²
€ 1,229,338
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
400 м²
€ 427,596
RESALE. В небольшом тихом тупике всего 5 вилл, недалеко от Самакки Роуд, менее чем в 4 км от…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
353 м²
€ 394,190
RESALE. Прекрасный семейный дом, тихий и уединенный, но не изолированный, расположен чуть ни…
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
6 ванных комнат
550 м²
€ 529,150
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
690 м²
Цена по запросу
Эта двухэтажная вилла площадью 3 расположена на склоне холма и расположена на 620 кв. М. Из …
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
1 200 м²
€ 4,543,204
ПРОДАЖА. Наслаждаться редкостью своего расположения у моря и предлагать самый захватывающий …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
31 069 м²
€ 481,045
ПРОДАЖА. Уникально спроектированная вилла с дзен-подобным внутренним двором, увенчанным огро…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
362 м²
€ 772,345
Бутик-жилые виллы с видом на Андаманское море, расположенные на лесистом холме в 80 метрах н…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
540 м²
€ 654,756
RESALE. Этот труднодоступный отель расположен в деревне Нака Тани, всего в 400 метрах от пля…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
265 м²
Цена по запросу
RESALE. Цена снижена с 15 200 000 бат. Эта современная вилла с 3 спальнями для восточного ба…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
435 м²
Цена по запросу
RESALE. Вылезая из джунглей, 12 метров над дном леса с бассейном и террасой, буквально образ…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
1 100 м²
€ 2,137,979
RESALE . Расположен на высоте 70 метров на склоне холма, окруженного пышным тропическим лесо…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
RESALE . В тихом месте, на возвышенности, с хорошим видом на сад и близлежащие горы и прямо …
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
582 м²
€ 1,401,819
Вдохновленный балийской архитектурой, окруженный современностью, подчеркнутый роскошью. Высо…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
768 м²
€ 799,069
ПОВТОР. Цена снижена! Частная вилла с бассейном в конце дороги на тихом склоне холма, в 5 ми…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
460 м²
€ 481,045
RESALE. Новая вилла, хорошо построенный дом, идеально расположенный в тихом жилом районе все…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
300 м²
Цена по запросу
RESALE. Окруженный природой и всего в нескольких минутах езды от района Лагуна. Потрясающие …
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
1 000 м²
€ 534,495
RESALE . Большая прочно построенная вилла в средиземноморском стиле, расположенная в горах Л…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
320 м²
€ 344,749
RESALE. Частичный вид на море из побеленного цементного здания, расположенного на склоне хол…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
280 м²
Цена по запросу
RESALE. Современная вилла на склоне холма в небольшом частном анклаве на холмах, окружающих …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
320 м²
Цена по запросу
RESALE . Очень частная и эксклюзивная разработка всего 4 вилл у бассейна на горном фоне, все…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
400 м²
€ 481,045
RESALE. Все развитие - всего в 400 метрах от пляжа Накалай в Камале - расположено на склоне …
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
41 105 м²
€ 809,059
Идеально расположенный недалеко от прекрасных пляжей Банг Тао и Сурин, а также ресторанов и …
Вилла 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат
550 м²
€ 607,988
RESALE . Очаровательное прибрежное и горное уединение, расположенное в эксклюзивном закрытом…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
600 м²
Цена по запросу
ПРОДАЖА. Цена снижена! Эта уникальная вилла на вершине холма предлагает захватывающий панора…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
500 м²
€ 1,015,540
RESALE. Рядом с прекрасным пляжем Най Харн, в тихом и престижном районе в тихом, свободном о…
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
750 м²
€ 767,000
RESALE. Вилла с тропическим бассейном на склоне горы с лицензией отеля, всего в 15 минутах х…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
49 837 м²
Цена по запросу
ПЕРЕПРОДАЖА. Горная усадьба с видом на океан с видом на тихую и причудливую тайскую деревню …
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
1 400 м²
€ 1,737,108
ПЕРЕПРОДАЖА. На прекрасном склоне холма Патонг открывается захватывающий вид на Андаманское …
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