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Купить квартира-студия с видом на горы в Пхукет, Таиланд

Пхукет
25
Патонг
1
Студия В архив
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/3 Этаж
€ 117,448
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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

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