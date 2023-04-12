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Купить дом с бассейном в Пхукет, Таиланд

Пхукет
1609
Патонг
19
Кхок Клой
12
Кату
9
415 объектов найдено
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 878,843
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
€ 877,507
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 487 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 186 м² Количество этажей 2
€ 586,608
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 412 м² Количество этажей 2
€ 983,470
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 412 м² Количество этажей 2
€ 738,939
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 541 м² Количество этажей 2
€ 1,211,699
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 372 м² Количество этажей 2
€ 387,642
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 372 м² Количество этажей 2
€ 452,289
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 522 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 10 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 306 м² Количество этажей 2
€ 521,132
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 306 м² Количество этажей 2
€ 427,596
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 394 м² Количество этажей 2
€ 665,446
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 394 м² Количество этажей 2
€ 905,968
Дом 7 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 6 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 5 спаленв Бан Ката, Таиланд
Дом 5 спален
Бан Ката, Таиланд
7 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 4,869,620
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 573 м² Количество этажей 2
€ 1,024,714
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 751 м² Количество этажей 2
€ 1,024,714
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 827 м² Количество этажей 2
€ 1,550,564
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 373 м² Количество этажей 2
€ 515,787
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 751 м² Количество этажей 2
€ 1,331,496
Дом 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Дом 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 261,902
Дом 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 304,662
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 788 м² Количество этажей 1
€ 3,661,288
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 458 м² Количество этажей 1
€ 799,069
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 441 м² Количество этажей 1
€ 745,620
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 410 м² Количество этажей 1
€ 692,171

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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