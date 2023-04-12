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Купить дом с видом на море в Пхукет, Таиланд

Пхукет
1609
Патонг
19
Кхок Клой
12
Кату
9
286 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат 4 ванных комнат 399 м² Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат 4 ванных комнат 926 м² Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Дом 10 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 6 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 5 спаленв Бан Ката, Таиланд
Дом 5 спален
Бан Ката, Таиланд
7 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 4,869,620
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 510 м²
€ 935,366
На склоне холма в Ко-Каеве с видом на город, пышной тропической зеленью и отдаленным видом н…
Вилла 6 спаленв Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 950 м²
€ 1,202,613
RESALE. На склоне холма в небольшом закрытом сообществе, в 60 метрах от моря, открывается по…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 1 130 м²
€ 1,540,146
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 1 186 м²
€ 1,901,732
Дом 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 939 м²
€ 1,813,059
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 793 м²
€ 5,612,194
Вилла 4 спальнив Бан Ката, Таиланд
Вилла 4 спальни
Бан Ката, Таиланд
5 ванных комнат 1 586 м²
€ 2,111,254
RESALE. Полностью отремонтированная вилла со застроенной площадью 1074 кв.м на большом участ…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат 863 м²
€ 1,683,658
RESALE. Расположенный на мысе прямо над морем между пляжами Ката и Ката Ной, в комплексе час…
Вилла 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 923 м²
€ 5,211,323
RESALE. Захватывающее и чрезвычайно завидное расположение вдоль Мили Миллионера, с потрясающ…
Вилла 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 160 м²
€ 448,975
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
Дом 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 3
€ 448,975
Вилла Sauvage Kamala Hills Вилла Sauvage расположена на холмах над долиной Камала на западно…
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 417 м²
€ 2,562,902
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 417 м²
€ 2,402,553
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 417 м²
€ 2,562,902
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 558,547
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 585,272
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 360 м² Количество этажей 2
€ 531,822
Вилла 8 спаленв Пхукет, Таиланд
Вилла 8 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат 1 600 м²
€ 7,015,242
Непревзойденное расположение вдоль знаменитого мыса Камала на Миле Миллионеров ’, демонстрир…
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 540 м²
€ 1,015,540
RESALE. Прекрасное место для отдыха, где захватывающий вид на Андаманское море и потрясающие…
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 429 м²
€ 662,773
Гладкий, современный вид с наружной облицовкой стен и стеклянными дверями и окнами от пола д…
Дом 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 760 м²
€ 3,089,996
Трисара предлагает виллы на продажу на основании того, что владелец покупает на курорте опыт…
Вилла 5 спаленв Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 1 200 м²
€ 6,921,706
Перепродажа. Отремонтированный в 2022 году и расположенный на вершине частного поместья на б…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат 593 м²
€ 3,340,591

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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