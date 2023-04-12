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Таиланд
Пхукет
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Купить дом с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пхукет
1609
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19
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Дом
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108 объектов найдено
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Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
981 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
8 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла Beyond расположена высоко на склоне горы. Из нее открывается панорамный вид на деревню…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
1 130 м²
€ 1,540,146
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
1 186 м²
€ 1,901,732
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
939 м²
€ 1,813,059
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
160 м²
€ 448,975
RESALE. С частичным видом на море, расположенный на холмах над долиной Камала на западном по…
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
4 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 1
€ 775,017
Дом 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
4 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Дом 5 спален
Патонг, Таиланд
8 ванных комнат
462 м²
€ 2,111,254
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 1
€ 424,923
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
581 м²
Количество этажей 2
€ 1,198,910
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
352 м²
Количество этажей 3
€ 585,200
Современная вилла три спальни, полностью мебелированная, подходит для жизни и сдачи в аренд…
Дом 7 спален
Пхукет, Таиланд
7 Количество комнат
816 м²
Количество этажей 2
€ 1,431,611
Вилла класса люкс для семейного проживания, в оазисе природы Таиланда, с шикарным дизайном …
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
511 м²
Количество этажей 2
€ 759,896
Закрытый охраняемый поселок состоит из 26 вилл. На выбор есть два типа вилл : двуспальные и…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
352 м²
Количество этажей 3
€ 580,716
Современная вилла три спальни, полностью мебелированная, подходит для жизни и сдачи в аренд…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
380 м²
Количество этажей 2
€ 642,017
Вилла типа А , это небольшая вилла, с двумя бассейнами. Хорошо оборудованная.Продуманное жи…
Вилла 7 спален
Кату, Таиланд
8 ванных комнат
1 200 м²
€ 1,229,338
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
900 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Проект состоит из семи двухэтажных резиденций с видом на море, которые находятся в нескольки…
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
400 м²
€ 427,596
RESALE. В небольшом тихом тупике всего 5 вилл, недалеко от Самакки Роуд, менее чем в 4 км от…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
353 м²
€ 394,190
RESALE. Прекрасный семейный дом, тихий и уединенный, но не изолированный, расположен чуть ни…
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
6 ванных комнат
550 м²
€ 529,150
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 694,843
Дом 4 спальни
Кату, Таиланд
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 855,191
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
405 м²
Количество этажей 1
€ 881,649
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 1
€ 1,135,801
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
408 м²
Количество этажей 1
€ 1,038,790
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
411 м²
Количество этажей 1
€ 907,037
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 2
€ 775,017
Вилла вне плана в Виста-дель-Мар
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Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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