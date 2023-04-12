Купить дом возле озера в Пхукет, Таиланд

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Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
671 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
502 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
502 м²
Количество этажей 2
€ 721,568
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 694,843
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
1 000 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже двухэтажной виллы есть терраса с частным бассейном, открытая столовая, гости…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
497 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
1 541 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Комфортабельная вилла с ухоженным садом всего в метрах от пляжа Сурин. Вилла расположена в …
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
450 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
На первом этаже расположена просторная гостина и кухня. Кухни оснащена духовой печю, видяжно…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
560 м²
Количество этажей 2
€ 1,202,613
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,068,989
В доме в престижных домах Laguna есть большой балкон с видом на самую широкую часть небольшо…
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Уютная зона в скоме крупном княжество, в общем, в целом. На территории Лагуны находьях такке…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
1 600 м²
Количество этажей 2
€ 1,122,439
Утны дом с одним из семых великолепных видов в Лагуне на коле и гольф поле. Дом отдыха Лагун…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
950 м²
Количество этажей 2
€ 1,202,613
Народный дом в престижном Laguna Homes имет болгарский сад на воде. Он охражен ландшафтным с…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
671 м²
Количество этажей 2
€ 1,087,697
Комплекс состояший из новов резиденций с личными бассейнами дисложенно расположен вокруг из …
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 494,408
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 507,770
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
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