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Купить коттедж в Пхукет, Таиланд

Пхукет
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1 объект найдено
Коттедж 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Коттедж 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 147,938
КАМАЛА БАЙ ОКЕАН ПРОСМОТРЕТЬ КОТТЕДЖПРОЕКТЫКоттеджи Kamala Bay Ocean View - это потрясающие …

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на океан
недорогая
элитное
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