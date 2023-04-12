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Купить кондоминиум с бассейном в Пхукет, Таиланд

Пхукет
883
Патонг
28
Кондо В архив
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147 объектов найдено
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 212 м² 3/3 Этаж
€ 505,097
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 173,711
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 24 м² 1/7 Этаж
€ 116,146
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 2/7 Этаж
€ 155,297
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 25 м² 2/7 Этаж
€ 155,297
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 104 м² 1/5 Этаж
€ 400,871
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 338 м²
€ 1,491,646
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 7
€ 418,157
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 7
€ 105,723
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 342 м²
€ 775,017
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи.&…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 65 м² 4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 72 м² 3/8 Этаж
€ 219,143
Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 50 м² 1/7 Этаж
€ 192,151
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 103 м² 1/7 Этаж
€ 397,931
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 54 м² 3/6 Этаж
€ 296,163
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 3/6 Этаж
€ 367,438
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 52 м² 3/6 Этаж
€ 187,073
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 117,575
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 240 м² 2/5 Этаж
Цена по запросу
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 267 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 231 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 204 м²
Цена по запросу
The Villas Overlooking Layan - эксклюзивный жилой комплекс с прекрасным видом на Андаманское…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 467,683
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 83 м² 2/4 Этаж
€ 280,610
Предваем Вашему въеманий новент, от имени из самых из престных и престишных застроисков на с…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 96 м² 2/4 Этаж
€ 291,300
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 56 м² 1/4 Этаж
€ 173,711
Предваем Вашему въеманий новент, от имени из самых из престных и престишных застроисков на с…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 320,697
Предваем Вашему въеманий новент, от имени из самых из престных и престишных застроисков на с…
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 56 м² 4/4 Этаж
€ 155,003
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…

Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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