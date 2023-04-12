Купить недвижимость в Пхукет, Таиланд

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Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 878,843
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
€ 877,507
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 Количество комнат
4 ванных комнат
399 м²
Количество этажей 1
€ 422,968
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 Количество комнат
4 ванных комнат
926 м²
Количество этажей 2
€ 819,655
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
5 Этаж
€ 329,498
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
4 Этаж
€ 216,006
Добро пожаловать в рай на земле! Наши квартиры на берегу моря в Таиланде предлагают незабыва…
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
4/7 Этаж
€ 49,913
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
Студия 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
5/8 Этаж
€ 87,471
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
5/8 Этаж
€ 188,869
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
4/8 Этаж
€ 126,302
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
3/8 Этаж
€ 254,758
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 2
€ 587,944
Вилла является частью -star Angsana Villas Resort. Двухэтажная частная вилла сочетает в себе…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
487 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
324 м²
€ 585,272
Скрытая жемчужина, предлагающая спокойное, приятное и устойчивое убежище среди природы, идеа…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/7 Этаж
€ 111,224
Современный кондоминиум с уникальным дизайном и просторными квартирами в идеальном месте нед…
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
212 м²
3/3 Этаж
€ 505,097
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
2/2 Этаж
€ 128,207
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
120 м²
2/3 Этаж
€ 173,711
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
186 м²
Количество этажей 2
€ 586,608
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
412 м²
Количество этажей 2
€ 983,470
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
412 м²
Количество этажей 2
€ 738,939
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
541 м²
Количество этажей 2
€ 1,211,699
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
3/4 Этаж
€ 152,605
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
1/2 Этаж
€ 282,126
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
5 ванных комнат
360 м²
€ 478,373
Автономный / не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-н…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
528 м²
€ 601,306
RESALE. Цена снижена с THB24,5 млн до THB22,5 млн. Отремонтированный в 2022 году, прекрасный…
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 2
€ 387,642
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
372 м²
Количество этажей 2
€ 452,289
Дом 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
522 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 10 спален
Пхукет, Таиланд
9 ванных комнат
Цена по запросу
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