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Купить вилла с видом на море в Пхангнга, Таиланд

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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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