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Виллы в Пхангнга, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Ban Nok Na, Таиланд
Вилла 4 спальни
Ban Nok Na, Таиланд
1 066 м²
€ 794,871
PHA5532: Вилла с 4 спальнями расположена на острове Ко Кхо Кхао в провинции Пхангнга. Распол…

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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