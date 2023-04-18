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Купить недвижимость возле озера в Пхангнга, Таиланд

Тхай Меанг
2
1 объект найдено
Дом 2 спальнив Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни
Тхай Меанг, Таиланд
2 ванных комнат 218 м² Количество этажей 1
€ 1,101,374

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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