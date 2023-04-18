Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхангнга
  4. Дома

Купить дом с видом на море в Пхангнга, Таиланд

Тхай Меанг
2
1 объект найдено
Дом 4 спальнив Тхай Меанг, Таиланд
Дом 4 спальни
Тхай Меанг, Таиланд
342 м² Количество этажей 2
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти