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Купить недвижимость в Пхангнга, Таиланд

Тхай Меанг
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3 объекта найдено
Дом 2 спальнив Тхай Меанг, Таиланд
Дом 2 спальни
Тхай Меанг, Таиланд
2 ванных комнат 218 м² Количество этажей 1
€ 1,101,374
Дом 4 спальнив Тхай Меанг, Таиланд
Дом 4 спальни
Тхай Меанг, Таиланд
342 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 4 спальнив Ban Nok Na, Таиланд
Вилла 4 спальни
Ban Nok Na, Таиланд
1 066 м²
€ 807,375
PHA5532: Вилла с 4 спальнями расположена на острове Ко Кхо Кхао в провинции Пхангнга. Распол…

Параметры недвижимости в Пхангнга, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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