Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Таиланде
Пхукет
1
Пхукет
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
32 м²
€ 133,343
NYG6212: There are only a limited number of FREEHOLD units available to purchase, don't miss…
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
479 м²
€ 1,023,290
Отличительный дизайн с принципами жизни, роскоши, долголетия и максимальной заботы о взыскат…
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат
48 м²
7/7 Этаж
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат
260 м²
€ 668,118
RESALE. Действительно великолепная вилла с частичным, далеким видом на море со 2-го этажа, п…
Квартира 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
100 м²
€ 153,667
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА! Один из самых красивых и, безусловно, доступных жилых курортов Пхукета.…
Квартира 4 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат
240 м²
Цена по запросу
ПЕРЕПРОДАЖА. Эта красиво оформленная 4-комнатная квартира для продажи владельцем располож…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 5
€ 121,653
Квартиры в престижном районе Лагуна • Сдача: первый квартал 2021г. • До моря: 150 м • …
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
110 м²
Цена по запросу
RESALE. Уютный и ухоженный дом в популярном месте в Раваи, идеально подходящий для пенсионно…
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
3/7 Этаж
€ 111,224
Современный кондоминиум с уникальным дизайном и просторными квартирами в идеальном месте нед…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
6 ванных комнат
1 100 м²
€ 1,469,860
RESALE. Stunning sea views in an elevated location overlooking Phang Nga Bay and a modern co…
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат
58 м²
4/5 Этаж
€ 199,179
Что отличает Grand Breeze Park, так это то, что мы можем предложить лучшим из обоих миров вс…
Вилла 5 спален
Пхукет, Таиланд
327 м²
€ 726,701
CHE5579: Excellent newly built complex of villas surrounded by tropical greenery and fantast…
Параметры недвижимости в Таиланде
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты