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Купить кондоминиум с видом на море в Паттайя, Таиланд

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2 объекта найдено
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 67 Этаж
€ 71,116
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 13/24 Этаж
€ 73,540
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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