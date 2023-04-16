Купить недвижимость в Паттайя, Таиланд

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53 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
7/8 Этаж
€ 76,528
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
7/8 Этаж
€ 45,350
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
7/8 Этаж
€ 43,460
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
6/8 Этаж
€ 56,775
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
6/8 Этаж
€ 60,498
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
8/8 Этаж
€ 78,746
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
8/8 Этаж
€ 46,664
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
8/8 Этаж
€ 46,664
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
4/8 Этаж
€ 42,369
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
4/8 Этаж
€ 52,961
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
2/8 Этаж
€ 41,326
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
1/8 Этаж
€ 37,012
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
1/8 Этаж
€ 48,824
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
1/8 Этаж
€ 40,949
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
1/8 Этаж
€ 37,799
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
1/8 Этаж
€ 58,913
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
1/8 Этаж
€ 40,355
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
1/8 Этаж
€ 40,355
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
1/8 Этаж
€ 39,918
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
2/8 Этаж
€ 77,197
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/8 Этаж
€ 63,023
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
1/8 Этаж
€ 45,218
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
3/8 Этаж
€ 46,006
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
6/8 Этаж
€ 45,325
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
28/30 Этаж
€ 110,000
Видовая квартира-студия на 28 этаже имеет очень функциональную планировку. В квартире есть п…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
28/30 Этаж
€ 200,000
Видовая трехкомнатная квартира на 28 этаже имеет очень функциональную планировку. В квартире…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
28/30 Этаж
€ 250,000
Видовая двухкомнатная квартира на 28 этаже имеет очень функциональную планировку. В квартире…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
8/8 Этаж
€ 66,587
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
8/8 Этаж
€ 79,413
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
1/8 Этаж
€ 44,880
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд
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