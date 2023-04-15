Купить вилла в Патонг, Таиланд

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15 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
1/2 Этаж
€ 278,799
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
3 ванных комнат
345 м²
1/2 Этаж
€ 247,850
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 9 спален
Патонг, Таиланд
16 Количество комнат
6 ванных комнат
420 м²
2/2 Этаж
€ 438,011
Этот уникальный дом-отель расположен недалеко от оптового магазина Makro Market Nanai Road P…
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
9 ванных комнат
1 200 м²
€ 2,383,110
RESALE. Вверх по холмам Патонга с потрясающим видом на город и океан, достаточно далеко от ш…
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат
850 м²
Цена по запросу
RESALE. В отличном месте на холме Патонг, что позволяет вам наслаждаться панорамным видом на…
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат
425 м²
Цена по запросу
RESALE. В элитном районе на живописном холме на юго-западном мысе, с видом на залив Патонг и…
Вилла 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат
1 200 м²
€ 2,523,535
RESALE. Сидя в 60 метрах над морем, обращенным на запад, с панорамным видом на залив Патонг …
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
467 м²
€ 1,281,088
PAT6502: Продается роскошная вилла, расположенная в охраняемом комплексе на склоне холма с в…
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
420 м²
€ 1,453,542
PAT6697: С того момента, как вы войдете в эту собственность с четырьмя спальнями, вы получит…
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат
380 м²
€ 2,603,225
ПЕРЕПРОДАЖА. Двухэтажные картинные окна обрамляют жилую зону, демонстрируя весь залив Патонг…
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат
350 м²
€ 2,656,352
ПЕРЕПРОДАЖА. Абсолютный фронт пляжа! Эта 3 спальня бассейн бассейн вилла для продажи в Калим…
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат
1 000 м²
Цена по запросу
RESALE. Price Reduced! Located at the exclusive northern end of Patong Bay, in a private est…
Вилла 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
60 м²
€ 156,725
Окруженный пышной, тропической растительностью, Дома Патонг-Bay-Ocean-View находятся в непо…
Вилла 11 спален
Патонг, Таиланд
12 ванных комнат
800 м²
€ 2,125,082
уникальная инвестиционная возможность, состоящая из двух смежных частных вилл. Один с четыр…
Вилла 8 спален
Патонг, Таиланд
9 ванных комнат
1 050 м²
€ 3,718,893
Впечатляющий тайский стиль Бали, 7 вилл вида на море спальни на горной стороне, к северу от…
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