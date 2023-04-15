Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Патонг
  5. Студии

Купить квартира-студия в Патонг, Таиланд

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальняв Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 145,000
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 т…
Realting.com
Перейти