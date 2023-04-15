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Купить недвижимость с видом на море в Патонг, Таиланд

37 объектов найдено
Дом 5 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 5 спален
Патонг, Таиланд
8 ванных комнат 462 м²
€ 2,091,841
Вилла 7 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
9 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,383,110
RESALE. Вверх по холмам Патонга с потрясающим видом на город и океан, достаточно далеко от ш…
Вилла 4 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 850 м²
Цена по запросу
RESALE. В отличном месте на холме Патонг, что позволяет вам наслаждаться панорамным видом на…
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 425 м²
Цена по запросу
RESALE. В элитном районе на живописном холме на юго-западном мысе, с видом на залив Патонг и…
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 127 м²
€ 448,924
ПРОДАЖА. Удивительный, непрерывный вид на море на залив Патонг и близлежащие холмы одного из…
Вилла 6 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,523,535
RESALE. Сидя в 60 метрах над морем, обращенным на запад, с панорамным видом на залив Патонг …
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 871,284
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 220 м² 3/3 Этаж
€ 791,593
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 227 м² 3/3 Этаж
€ 823,469
Кондоминиум с панораммом видом на море ресположен в непревзойденном месте на семоре прекрасн…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 179 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 178 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 184 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Дом 6 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 2,523,535
Предляя динамична и престижную тропическую дреду для молоды и молодых душой. Вилья располена…
Дом 6 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,523,535
Вилла представляет собой современную спальню на холме недалеко от Патонга над деревней Калим…
Дом 3 спальнив Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 220 м²
€ 664,088
Андаманские холмы - это вилла, расположенная на Патонге, Пхукет, Тайланд. Он находитя в, км …
Кондо 1 спальняв Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 144,665
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 182 м² 3/3 Этаж
€ 605,848
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 1 спальняв Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² Количество этажей 3
€ 144,670
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 2 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 71 м² Количество этажей 3
€ 254,611
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 2 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 63 м² Количество этажей 7
€ 236,522
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
Кондов Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 152,519
Если вы собираетесь преобрести элитную недвижимость и ваш любимый пляж Патонг, то это идеаль…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 3 548 м²
€ 165,921
Расположен на холмах Патонг, место для тех, кто ищет спокойствия, но все еще хочет быть рядо…
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 17 398 м²
€ 544,552
Окружен не менее чем 5 потрясающими пляжами, включая тихую южную оконечность пляжа Патонг, с…
Вилла 4 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 380 м²
€ 2,603,225
ПЕРЕПРОДАЖА. Двухэтажные картинные окна обрамляют жилую зону, демонстрируя весь залив Патонг…
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 350 м²
€ 2,656,352
ПЕРЕПРОДАЖА. Абсолютный фронт пляжа! Эта 3 спальня бассейн бассейн вилла для продажи в Калим…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 56 м²
€ 374,864
Новая скамейка в развлечениях и роскоши, живущая в самом сердце Патонга на Андаманском побе…
Вилла 7 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 000 м²
Цена по запросу
RESALE. Price Reduced! Located at the exclusive northern end of Patong Bay, in a private est…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 45 м²
€ 100,941
Тропический современный курорт, расположенный в Нанай-Хилл, является изюминкой залива Патон…
Вилла 1 спальняв Патонг, Таиланд
Вилла 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 60 м²
€ 156,725
Окруженный пышной, тропической растительностью, Дома Патонг-Bay-Ocean-View находятся в непо…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 3 357 м²
€ 102,550
Расположенный на головном крае Патонга и окруженный 3 пляжами, этот роскошный свободный конд…
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