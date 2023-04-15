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Купить дом с видом на море в Патонг, Таиланд

14 объектов найдено
Дом 5 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 5 спален
Патонг, Таиланд
8 ванных комнат 462 м²
€ 2,091,841
Вилла 7 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
9 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,383,110
RESALE. Вверх по холмам Патонга с потрясающим видом на город и океан, достаточно далеко от ш…
Вилла 4 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 850 м²
Цена по запросу
RESALE. В отличном месте на холме Патонг, что позволяет вам наслаждаться панорамным видом на…
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 425 м²
Цена по запросу
RESALE. В элитном районе на живописном холме на юго-западном мысе, с видом на залив Патонг и…
Вилла 6 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,523,535
RESALE. Сидя в 60 метрах над морем, обращенным на запад, с панорамным видом на залив Патонг …
Дом 6 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 2,523,535
Предляя динамична и престижную тропическую дреду для молоды и молодых душой. Вилья располена…
Дом 6 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,523,535
Вилла представляет собой современную спальню на холме недалеко от Патонга над деревней Калим…
Дом 3 спальнив Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 220 м²
€ 664,088
Андаманские холмы - это вилла, расположенная на Патонге, Пхукет, Тайланд. Он находитя в, км …
Вилла 4 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 380 м²
€ 2,603,225
ПЕРЕПРОДАЖА. Двухэтажные картинные окна обрамляют жилую зону, демонстрируя весь залив Патонг…
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 350 м²
€ 2,656,352
ПЕРЕПРОДАЖА. Абсолютный фронт пляжа! Эта 3 спальня бассейн бассейн вилла для продажи в Калим…
Вилла 7 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 000 м²
Цена по запросу
RESALE. Price Reduced! Located at the exclusive northern end of Patong Bay, in a private est…
Вилла 1 спальняв Патонг, Таиланд
Вилла 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 60 м²
€ 156,725
Окруженный пышной, тропической растительностью, Дома Патонг-Bay-Ocean-View находятся в непо…
Вилла 11 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 11 спален
Патонг, Таиланд
12 ванных комнат 800 м²
€ 2,125,082
уникальная инвестиционная возможность, состоящая из двух смежных частных вилл. Один с четыр…
Вилла 8 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 8 спален
Патонг, Таиланд
9 ванных комнат 1 050 м²
€ 3,718,893
Впечатляющий тайский стиль Бали, 7 вилл вида на море спальни на горной стороне, к северу от…
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