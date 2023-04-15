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Купить дом с видом на горы в Патонг, Таиланд

3 объекта найдено
Дом 5 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 5 спален
Патонг, Таиланд
8 ванных комнат 462 м²
€ 2,091,841
Дом 6 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 2
€ 2,523,535
Предляя динамична и престижную тропическую дреду для молоды и молодых душой. Вилья располена…
Дом 6 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,523,535
Вилла представляет собой современную спальню на холме недалеко от Патонга над деревней Калим…
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