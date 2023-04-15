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Купить кондоминиум с бассейном в Патонг, Таиланд

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2 объекта найдено
Кондов Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 66,409
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
Кондо 2 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 84 м² 4/7 Этаж
€ 132,818
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
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