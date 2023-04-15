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Купить кондоминиум с видом на море в Патонг, Таиланд

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12 объектов найдено
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 871,284
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 227 м² 3/3 Этаж
€ 823,469
Кондоминиум с панораммом видом на море ресположен в непревзойденном месте на семоре прекрасн…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 220 м² 3/3 Этаж
€ 791,593
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 184 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 178 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 179 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 1 спальняв Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 3/3 Этаж
€ 144,665
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 182 м² 3/3 Этаж
€ 605,848
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 1 спальняв Патонг, Таиланд
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² Количество этажей 3
€ 144,670
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 2 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 71 м² Количество этажей 3
€ 254,611
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 2 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 63 м² Количество этажей 7
€ 236,522
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
Кондов Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 60 м² 1/2 Этаж
€ 152,519
Если вы собираетесь преобрести элитную недвижимость и ваш любимый пляж Патонг, то это идеаль…
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