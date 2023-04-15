Купить кондоминиум в Патонг, Таиланд

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28 объектов найдено
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Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
240 м²
3/3 Этаж
€ 871,284
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
227 м²
3/3 Этаж
€ 823,469
Кондоминиум с панораммом видом на море ресположен в непревзойденном месте на семоре прекрасн…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
220 м²
3/3 Этаж
€ 791,593
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
184 м²
2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
178 м²
2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
179 м²
2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
42 м²
Количество этажей 7
€ 66,409
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
84 м²
4/7 Этаж
€ 132,818
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
35 м²
3/3 Этаж
€ 144,665
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
182 м²
3/3 Этаж
€ 605,848
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
35 м²
Количество этажей 3
€ 144,670
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
71 м²
Количество этажей 3
€ 254,611
Строитье компании Aristo Group уже реализовала два эспешных проэкта на Сурине - Aristo I и t…
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
63 м²
Количество этажей 7
€ 236,522
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 152,519
Если вы собираетесь преобрести элитную недвижимость и ваш любимый пляж Патонг, то это идеаль…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
37 м²
€ 91,960
PAT4776: Супер горячая сделка! Доступны следующие единицы: 3 750 000 THB Freehold 4 100 000…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
79 м²
€ 322,456
PAT4842: Инвестиционная программа: 5% от гарантированного дохода от аренды в год в течение 3…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
39 м²
€ 160,937
PAT4853: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
44 м²
€ 172,636
PAT4839: Это свойство дает вам возможность владеть пляжем Патонг. Ищете отличную аренду недв…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
57 м²
€ 321,498
PAT5229: Покупка недвижимости в строящемся здании, безусловно, является хорошим инвестиционн…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
34 м²
€ 67,848
PAT5272: Промо - при покупке через Интернет разработчик готов заплатить вам за билет на само…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
38 м²
€ 104,153
PAT5628: Современный кондоминиум расположен в 1,1 км от пляжа Патонг. Патонг - самый популяр…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
48 м²
€ 44,345
PAT5817: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
41 м²
€ 219,243
PAT5949: Этот новый проект является новым эталоном в сфере развлечений и роскоши, живущих в …
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
50 м²
€ 109,632
PAT5976: Проект представлен одним из самых надежных разработчиков и имеет все необходимые ин…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
120 м²
€ 443,731
PAT6049: Эта комфортабельная квартира является частью проекта, который расположен в прибрежн…
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
150 м²
€ 108,400
PAT6332: Двухэтажные апартаменты, расположенные в небольшом уютном комплексе в центре Патонг…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
30 м²
€ 54,234
PAT6457: Студия на продажу, в готовом к переезду кондоминиуме в центре Патонга. Проект имеет…
Кондо 1 спальня
Патонг, Таиланд
42 м²
€ 59,127
PAT6577: Эти апартаменты-студио состоят из спальной зоны, ванной комнаты, гостиной и столово…
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