Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Патонг
  5. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Патонг, Таиланд

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Кондов Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 66,409
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
Кондо 2 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 84 м² 4/7 Этаж
€ 132,818
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 4 510 м²
€ 158,133
Удобно расположенный в самом центре торгового района Патонга, в нескольких минутах ходьбы от…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 4 350 м²
€ 213,770
Освежиться никогда не было легче! Эта элегантная и современная квартира имеет расширенный б…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 34 м²
€ 112,895
Расположенный в нескольких минутах ходьбы от 2 пляжей с белым песком, это эксклюзивное свой…
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 143 м²
€ 399,781
Расположенный между двумя пляжами с белым песком, установленными в захватывающем полуостров…
Realting.com
Перейти