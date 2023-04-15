Купить квартиру с бассейном в Патонг, Таиланд

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Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
42 м²
Количество этажей 7
€ 66,409
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
84 м²
4/7 Этаж
€ 132,818
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
4 510 м²
€ 158,133
Удобно расположенный в самом центре торгового района Патонга, в нескольких минутах ходьбы от…
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
4 350 м²
€ 213,770
Освежиться никогда не было легче! Эта элегантная и современная квартира имеет расширенный б…
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
34 м²
€ 112,895
Расположенный в нескольких минутах ходьбы от 2 пляжей с белым песком, это эксклюзивное свой…
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
143 м²
€ 399,781
Расположенный между двумя пляжами с белым песком, установленными в захватывающем полуостров…
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