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Купить квартиру в Патонг, Таиланд

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67 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 126,695
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/4 Этаж
€ 150,805
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 230,623
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 3/7 Этаж
€ 68,675
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 5/7 Этаж
€ 69,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 5/7 Этаж
€ 213,912
Ищете роскошный и расслабляющий отдых?Посмотрите не дальше, чем на эту невероятную квартиру …
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 6/11 Этаж
€ 90,882
Вы ищете невероятную возможность для инвестиций в Phuket Palace Condos? Не смотрите дальше! …
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5/8 Этаж
€ 77,323
Кондоминиум с видом на море является лучшей инвестицией на Patong Beach. Доступна для покупк…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 40 м²
€ 100,620
RESALE. Расположен на холмах с видом на пляж Патонг и Андаманское море, примерно в 1,5 км от…
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 935,236
Кондоминиумы на Пхукете предлагают ощущение безмятежности с видом на оживленный залив Патонг…
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 3 ванных комнат 109 м² 2/2 Этаж
€ 677,173
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м² 2/2 Этаж
€ 283,051
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 139 м² 1/2 Этаж
€ 336,795
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 1/2 Этаж
€ 336,795
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² 2/2 Этаж
€ 533,856
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² 1/2 Этаж
€ 442,264
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 354,710
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 587,600
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 127 м²
€ 448,924
ПРОДАЖА. Удивительный, непрерывный вид на море на залив Патонг и близлежащие холмы одного из…
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
7 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 500,784
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 871,284
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 220 м² 3/3 Этаж
€ 791,593
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 227 м² 3/3 Этаж
€ 823,469
Кондоминиум с панораммом видом на море ресположен в непревзойденном месте на семоре прекрасн…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 179 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 178 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 184 м² 2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Студия 1 спальняв Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 145,000
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 т…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/10 Этаж
€ 92,514
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондов Патонг, Таиланд
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 42 м² Количество этажей 7
€ 66,409
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
Кондо 2 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 84 м² 4/7 Этаж
€ 132,818
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
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