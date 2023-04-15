Таиланд
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Таиланде
Новые дома в Таиланде
Все новостройки в Таиланде
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Таиланде
Жилая
Квартира в Таиланде
Кондо
Студия
Дом в Таиланде
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Таиланде
Элитная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Таиланде
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Таиланде
Найти агента в Таиланде
Агентства недвижимости в Таиланде
Агенты в Таиланде
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Таиланде
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Пхукет
Патонг
Квартиры
Купить квартиру в Патонг, Таиланд
Квартира
Очистить
67 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
2/2 Этаж
€ 126,695
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
3/4 Этаж
€ 150,805
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
1/1 Этаж
€ 230,623
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
3/7 Этаж
€ 68,675
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
5/7 Этаж
€ 69,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
5/7 Этаж
€ 213,912
Ищете роскошный и расслабляющий отдых?Посмотрите не дальше, чем на эту невероятную квартиру …
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
6/11 Этаж
€ 90,882
Вы ищете невероятную возможность для инвестиций в Phuket Palace Condos? Не смотрите дальше! …
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5/8 Этаж
€ 77,323
Кондоминиум с видом на море является лучшей инвестицией на Patong Beach. Доступна для покупк…
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
40 м²
€ 100,620
RESALE. Расположен на холмах с видом на пляж Патонг и Андаманское море, примерно в 1,5 км от…
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
3/3 Этаж
€ 935,236
Кондоминиумы на Пхукете предлагают ощущение безмятежности с видом на оживленный залив Патонг…
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
3 ванных комнат
109 м²
2/2 Этаж
€ 677,173
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
2/2 Этаж
€ 283,051
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
1/2 Этаж
€ 336,795
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
1/2 Этаж
€ 336,795
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
2/2 Этаж
€ 533,856
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
1/2 Этаж
€ 442,264
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
1/2 Этаж
€ 354,710
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
2/2 Этаж
€ 587,600
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
127 м²
€ 448,924
ПРОДАЖА. Удивительный, непрерывный вид на море на залив Патонг и близлежащие холмы одного из…
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
7 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
1/2 Этаж
€ 500,784
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
240 м²
3/3 Этаж
€ 871,284
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
220 м²
3/3 Этаж
€ 791,593
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
227 м²
3/3 Этаж
€ 823,469
Кондоминиум с панораммом видом на море ресположен в непревзойденном месте на семоре прекрасн…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
179 м²
2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
178 м²
2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат
184 м²
2/3 Этаж
€ 525,958
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 145,000
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 т…
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1/10 Этаж
€ 92,514
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат
42 м²
Количество этажей 7
€ 66,409
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
Кондо 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат
84 м²
4/7 Этаж
€ 132,818
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты