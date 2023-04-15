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Купить недвижимость в Патонг, Таиланд

86 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 126,695
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 3/4 Этаж
€ 150,805
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м² 1/2 Этаж
€ 278,799
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 5 спален
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 3 ванных комнат 345 м² 1/2 Этаж
€ 247,850
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 230,623
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 3/7 Этаж
€ 68,675
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 5/7 Этаж
€ 69,924
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 5/7 Этаж
€ 213,912
Ищете роскошный и расслабляющий отдых?Посмотрите не дальше, чем на эту невероятную квартиру …
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 6/11 Этаж
€ 90,882
Вы ищете невероятную возможность для инвестиций в Phuket Palace Condos? Не смотрите дальше! …
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5/8 Этаж
€ 77,323
Кондоминиум с видом на море является лучшей инвестицией на Patong Beach. Доступна для покупк…
Квартира 1 спальняв Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
1 ванных комнат 40 м²
€ 100,620
RESALE. Расположен на холмах с видом на пляж Патонг и Андаманское море, примерно в 1,5 км от…
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 935,236
Кондоминиумы на Пхукете предлагают ощущение безмятежности с видом на оживленный залив Патонг…
Вилла 9 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 9 спален
Патонг, Таиланд
16 Количество комнат 6 ванных комнат 420 м² 2/2 Этаж
€ 438,011
Этот уникальный дом-отель расположен недалеко от оптового магазина Makro Market Nanai Road P…
Дом 5 спаленв Патонг, Таиланд
Дом 5 спален
Патонг, Таиланд
8 ванных комнат 462 м²
€ 2,091,841
Вилла 7 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 7 спален
Патонг, Таиланд
9 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,383,110
RESALE. Вверх по холмам Патонга с потрясающим видом на город и океан, достаточно далеко от ш…
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 3 ванных комнат 109 м² 2/2 Этаж
€ 677,173
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 189 м² 2/2 Этаж
€ 283,051
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 139 м² 1/2 Этаж
€ 336,795
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
5 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² 1/2 Этаж
€ 336,795
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м² 2/2 Этаж
€ 533,856
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² 1/2 Этаж
€ 442,264
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 1/2 Этаж
€ 354,710
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
6 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² 2/2 Этаж
€ 587,600
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 4 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 850 м²
Цена по запросу
RESALE. В отличном месте на холме Патонг, что позволяет вам наслаждаться панорамным видом на…
Вилла 3 спальнив Патонг, Таиланд
Вилла 3 спальни
Патонг, Таиланд
4 ванных комнат 425 м²
Цена по запросу
RESALE. В элитном районе на живописном холме на юго-западном мысе, с видом на залив Патонг и…
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
2 ванных комнат 127 м²
€ 448,924
ПРОДАЖА. Удивительный, непрерывный вид на море на залив Патонг и близлежащие холмы одного из…
Вилла 6 спаленв Патонг, Таиланд
Вилла 6 спален
Патонг, Таиланд
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 2,523,535
RESALE. Сидя в 60 метрах над морем, обращенным на запад, с панорамным видом на залив Патонг …
Квартира 2 спальнив Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
7 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 500,784
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 240 м² 3/3 Этаж
€ 871,284
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
Кондо 3 спальнив Патонг, Таиланд
Кондо 3 спальни
Патонг, Таиланд
3 ванных комнат 220 м² 3/3 Этаж
€ 791,593
Кондом с панораммом видом на море расположен в неопревзой остан. Студия Пола Ральфа, Королев…
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