Квартира 1 спальня Пхукет, Таиланд 2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 5

€ 134,773

Квартиры с личным бассейном на пляже Сурин • Сдача: 2020 г. • До моря: 200 м. • Спальня…