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Жильё с видом на горы в Кхок Клой, Таиланд

1 объект найдено
Дом 5 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 5 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 053 м²
Количество этажей 2
€ 4,057,620
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