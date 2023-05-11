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Жильё в Кхок Клой, Таиланд

12 объектов найдено
Дом 5 спален в Кхок Клой, Таиланд
Дом 5 спален
Кхок Клой, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
€ 673,083
Дом 6 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 6 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 823 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Дом 4 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 4 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 4
€ 2,961,564
Дом 3 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 3 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Цена по запросу
Дом 2 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€ 1,041,456
Дом 2 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Цена по запросу
Дом 2 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 5 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 3 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
€ 1,812,404
Дом 3 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 3 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Количество этажей 2
€ 2,623,928
Дом 2 спальни в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 2 спальни
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
€ 865,626
Дом 5 спален в Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Дом 5 спален
Ban Khao Pi Lai, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 053 м²
Количество этажей 2
€ 4,057,620
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