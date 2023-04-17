Купить вилла с видом на горы в Кату, Таиланд

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Вилла 7 спален
Кату, Таиланд
8 ванных комнат
1 200 м²
€ 1,219,127
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
6 ванных комнат
550 м²
€ 524,755
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
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