Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Кату
  5. Виллы

Купить вилла с видом на горы в Кату, Таиланд

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 7 спаленв Кату, Таиланд
Вилла 7 спален
Кату, Таиланд
8 ванных комнат 1 200 м²
€ 1,219,127
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
6 ванных комнат 550 м²
€ 524,755
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
Realting.com
Перейти