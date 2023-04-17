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Купить недвижимость с видом на горы в Кату, Таиланд

4 объекта найдено
Вилла 7 спаленв Кату, Таиланд
Вилла 7 спален
Кату, Таиланд
8 ванных комнат 1 200 м²
€ 1,219,127
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 76 м²
€ 79,508
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
6 ванных комнат 550 м²
€ 524,755
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
Дом 4 спальнив Кату, Таиланд
Дом 4 спальни
Кату, Таиланд
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 859,238
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