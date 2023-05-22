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Дома возле озера в Кату, Таиланд

виллы
8
1 объект найдено
Дом 6 спален в Кату, Таиланд
Дом 6 спален
Кату, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 948 м²
Количество этажей 3
€ 1,118,234
DescriptionTHE PRIVA is a new residential complex located on the territory of the picturesqu…
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