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Купить квартиру с видом на горы в Кату, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 76 м²
€ 79,508
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
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