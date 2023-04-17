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Купить квартиру в Кату, Таиланд

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 76 м²
€ 79,508
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
Квартира 1 спальняв Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 30 м²
€ 47,705
RESALE. Вероятно, один из лучших видов во всем комплексе, с видом на 100-метровый бассейн и …
Квартира 2 спальнив Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни
Кату, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м² 6/6 Этаж
€ 61,533
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни
Кату, Таиланд
3 ванных комнат 163 м²
Цена по запросу
ДРУГИЕ РЕЗЕЙНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДОСТУПНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАНИТЕСЬ С ТАЙСКИМИ РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ…
Квартира 1 спальняв Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 24 м²
€ 56,981
Это развитие расположено только в 3 км от Центрального Фестиваля, одного из крупнейших торг…
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