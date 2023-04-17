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Купить недвижимость в Кату, Таиланд

13 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Кату, Таиланд
Вилла 3 спальни
Кату, Таиланд
2 ванных комнат 225 м²
Цена по запросу
RESALE. Ухоженный, отдельно стоящий, 2-х этажный угловой блок в закрытом тайском комплексе в…
Вилла 7 спаленв Кату, Таиланд
Вилла 7 спален
Кату, Таиланд
8 ванных комнат 1 200 м²
€ 1,219,127
RESALE. Расположенный на склоне холма, в окружении тропической зелени и с видом на лесистые …
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 76 м²
€ 79,508
С балкона этого 6-этажного одноэтажного кондоминиума, расположенного в самом конце относител…
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Вилла 7 спален с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
6 ванных комнат 550 м²
€ 524,755
RESALE. Панорамный вид на поле для гольфа, зеленые горы, спокойные озера, утренний туман и т…
Вилла 3 спальнив Кату, Таиланд
Вилла 3 спальни
Кату, Таиланд
4 ванных комнат 360 м²
€ 447,897
RESALE. Расположен прямо на краю поля для гольфа Loch Palm, идиллического места для любителе…
Дом 4 спальнив Кату, Таиланд
Дом 4 спальни
Кату, Таиланд
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 859,238
Квартира 1 спальняв Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 30 м²
€ 47,705
RESALE. Вероятно, один из лучших видов во всем комплексе, с видом на 100-метровый бассейн и …
Квартира 2 спальнив Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни
Кату, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м² 6/6 Этаж
€ 61,533
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 2 спальнив Кату, Таиланд
Вилла 2 спальни
Кату, Таиланд
3 ванных комнат 20 894 м²
€ 228,235
RESALE. A charming 2 storey pool villa located in a quiet residential area surrounded by woo…
Вилла 5 спаленв Кату, Таиланд
Вилла 5 спален
Кату, Таиланд
5 ванных комнат 360 м²
Цена по запросу
RESALE. Цена снижена с THB14M до THB9.95M! Эта вилла с бассейном с 4 спальнями и 4 спальнями…
Квартира 2 спальнив Кату, Таиланд
Квартира 2 спальни
Кату, Таиланд
3 ванных комнат 163 м²
Цена по запросу
ДРУГИЕ РЕЗЕЙНЫЕ ЕДИНИЦЫ ДОСТУПНЫ. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЗАНИТЕСЬ С ТАЙСКИМИ РЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ…
Квартира 1 спальняв Кату, Таиланд
Квартира 1 спальня
Кату, Таиланд
1 ванных комнат 24 м²
€ 56,981
Это развитие расположено только в 3 км от Центрального Фестиваля, одного из крупнейших торг…
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфав Кату, Таиланд
Вилла 4 спальни с видом на поле для гольфа
Кату, Таиланд
6 ванных комнат 477 м²
Цена по запросу
и представленное противостояние виллы с бассейном В прекрасном состоянии U-shaped на Поле д…
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