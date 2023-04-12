Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Коттеджи

Купить коттедж с бассейном в Таиланде

Пхукет
1
Пхукет
1
Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Кондов Пхукет, Таиланд
Кондо
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 39 м² Количество этажей 5
Цена по запросу
Совершенно новый проект с великолепной архитектурой и интерьером вблизи набережной и рестора…
Вилла 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 148 м²
€ 307,067
Quaint fully-furnished villas designed as a well-balanced combination of modern and traditio…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 167 м² 2/7 Этаж
€ 643,799
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
85 м²
€ 188,057
KAT4398: стильный, современный комплекс состоит из апартаментов с 2 спальнями, гостиной, зап…
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 200 м²
€ 398,199
RESALE. Современная тропическая вилла в жилом районе в центре Раваи, тихая и частная, но все…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 30 м²
€ 106,632
Pre-Sale Price! Hotel licensed condo right in the middle of the health, wellness, fitness an…
Квартира 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/4 Этаж
€ 122,935
Кондоминиум Karon Butterfly славится качеством материалов использованных при строительстве, …
Вилла 6 спаленв Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален
Пхукет, Таиланд
7 ванных комнат 1 200 м²
€ 4,543,204
ПРОДАЖА. Наслаждаться редкостью своего расположения у моря и предлагать самый захватывающий …
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
350 м²
€ 300,704
PHU3319: This 2-storey 4 bedroom family house located near British International School and …
Вилла 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни
Пхукет, Таиланд
240 м²
€ 476,115
RAW5717: This pool villa is located in a quiet place. Just 5-10 minutes to beaches Rawai, Na…
Вилла 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 36 033 м²
€ 543,799
Современный классический дизайн с азиатским уклоном, в спокойной обстановке, в нескольких ми…
Дом 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 1 513 м² Количество этажей 2
€ 5,104,424
Курортный отель Andara расположен на пляже Камала, в километре от пляжа на западном побережь…

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на океан
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти