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Купить коттедж возле озера в Таиланде

Пхукет
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Пхукет
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Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на океан
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