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Купить кондоминиум с видом на горы в Таиланде

Пхукет
885
Пхукет
883
Патонг
28
Чонбури
16
Паттайя
14
Ko Samui
1
Сураттани
1
Кондо В архив
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100 объектов найдено
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 5/7 Этаж
€ 138,969
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 106,899
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 113 м² 3/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 104,226
Кондо 4 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 4 спальни
Пхукет, Таиланд
4 ванных комнат 595 м² Количество этажей 2
€ 1,389,686
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 32 м² 3/7 Этаж
€ 62,135
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 45 м² 2/7 Этаж
€ 165,667
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 30 м² 2/7 Этаж
€ 114,890
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 58 м² 2/7 Этаж
€ 197,736
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 22 м² 2/7 Этаж
€ 42,883
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 22 м² 2/7 Этаж
€ 41,554
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 69 м² 8/15 Этаж
€ 96,744
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 3
€ 614,669
  спальни C типа единиц на Высотах, предлагая желанный иностранный титул за собственность вм…
Кондо 3 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 3 спальни
Бан Ката, Таиланд
3 ванных комнат 414 м² Количество этажей 3
€ 1,068,989
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 67 Этаж
€ 72,335
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 113 м² 3/3 Этаж
€ 280,610
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 66 м² 2/3 Этаж
€ 157,676
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 36 м² 2/8 Этаж
€ 117,575
Кондо 1 спальняв Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 13/24 Этаж
€ 74,801
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 240 м² 2/5 Этаж
Цена по запросу
Кондов Ko Samui, Таиланд
Кондо
Ko Samui, Таиланд
4 Этаж
€ 74,000
Уникальный проект на Самуи!   доходность 10% - 12% & nbsp; в год. & nbsp; функц…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 40 м² 4/8 Этаж
€ 142,788
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 32 м² 6/7 Этаж
€ 102,937
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 31 м² 5/7 Этаж
€ 97,021
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 42 м² 3/6 Этаж
€ 119,663
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предочит уставясья в сейней, …
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 68 м² 3/6 Этаж
€ 191,564
Данный варт отличано отходной тем, кто путештештвут с детьми и предпочит устаетть в семейно.…
Кондо 1 спальняв Бан Ката, Таиланд
Кондо 1 спальня
Бан Ката, Таиланд
1 ванных комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 152,331
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
Кондо 2 спальнив Бан Ката, Таиланд
Кондо 2 спальни
Бан Ката, Таиланд
2 ванных комнат 94 м² 2/4 Этаж
€ 374,146
Представляем Вашему вламанию новов порокт, от одного из самых известичных и престишных застр…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 150 м² 5/5 Этаж
€ 359,287
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 262 м² 4/5 Этаж
Цена по запросу
Описание проектаSurin Sabai - это кондоминиум, состоящий из просторных апартаментов от до …

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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