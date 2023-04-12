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Купить кондоминиум возле озера в Таиланде

Пхукет
885
Пхукет
883
Патонг
28
Чонбури
16
Паттайя
14
Ko Samui
1
Сураттани
1
Кондо В архив
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46 объектов найдено
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 120 м² 2/3 Этаж
€ 173,711
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 71 м² 2/7 Этаж
€ 305,330
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/7 Этаж
€ 358,913
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/3 Этаж
€ 465,812
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 60 м² 4/7 Этаж
€ 301,722
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 35 м² 4/3 Этаж
€ 182,530
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 40 м² 5/3 Этаж
€ 219,143
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 56 м² 7/3 Этаж
€ 347,422
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 52 м² 4/7 Этаж
€ 255,756
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 312 м² 2/3 Этаж
€ 1,603,484
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 312 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 7/7 Этаж
€ 400,871
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 65 м² 4/6 Этаж
€ 320,697
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 4/6 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 2/7 Этаж
€ 307,334
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 75 м² 2/7 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 229 м² 2/3 Этаж
€ 1,656,933
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 229 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 3/6 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная резиденция с тремя спальнями, уникальным видом на лагуну и собственным бассейном,…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 1/3 Этаж
€ 267,247
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 339 м² 2/3 Этаж
Цена по запросу
Уникальная тройная редакция с неповторим видом на лагуньют бсашейн в мекрах от лучшего. Здеш…
Кондо 3 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни
Пхукет, Таиланд
3 ванных комнат 120 м² 4/7 Этаж
€ 521,132
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съни, кухня, зона…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 74 м² Количество этажей 7
Цена по запросу
Комплекс расположен рядом с престижным курортом Лагуна, вблизи резортом Баньян Три, Дусит Та…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 74 м² 6/6 Этаж
Цена по запросу
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съемы, кухня, зон…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 6
Цена по запросу
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения, посвященные, связан…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 50 м² 1/6 Этаж
Цена по запросу
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения о состоянии, в том ч…
Кондо 2 спальнив Пхукет, Таиланд
Кондо 2 спальни
Пхукет, Таиланд
2 ванных комнат 62 м² 2/6 Этаж
Цена по запросу
Двусторонние апартаменты народного творчества. Все исторические сведения - съемы, кухня, зон…
Кондо 1 спальняв Пхукет, Таиланд
Кондо 1 спальня
Пхукет, Таиланд
1 ванных комнат 54 м² 4/6 Этаж
Цена по запросу
Односторонние препараты народного творчества. Все исторические сведения о состоянии, в том ч…

Параметры недвижимости в Таиланде

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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