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Жильё с видом на горы в Чонбури, Таиланд

Паттайя
59
2 объекта найдено
Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 67 Этаж
€ 71,989
Самый высокий и грандиозный кондоминиум в Паттайе - Гранд Соляр (Grand Solaire Pattaya), пре…
Кондо 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Кондо 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 13/24 Этаж
€ 74,443
Продается 1-комнатная квартира с видом на море в кондоминиуме Cosy Beach View на холме Прату…

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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