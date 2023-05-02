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Дома в Чонбури, Таиланд

Паттайя
3
4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
5 Количество комнат 4 ванных комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 435,305
Крупнейший новый проект роскошных вилл в Паттайе! На огромном земельном участке площадью в …
Вилла 10 спален в Паттайя, Таиланд
Вилла 10 спален
Паттайя, Таиланд
10 Количество комнат 10 ванных комнат 2 400 м²
€ 3,979,932
Самая роскошная вилла с 10 спальнями на продажу в Паттайе. Впечатляющая скидка. Цена сниж…
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1 040 м²
€ 409,436
Фантастическое предложение для этой роскошной виллы с бассейном в районе На ДжомтьенСпециаль…
Дом 4 спальни в Чонбури, Таиланд
Дом 4 спальни
Чонбури, Таиланд
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 211,003
Цена снижена с 11,5 млн до 8,5 млн. батов. Полностью меблированная и декорированная вилла…

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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