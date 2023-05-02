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Квартиры в Чонбури, Таиланд

Паттайя
56
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60 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Банг Саре, Таиланд
Квартира 2 спальни
Банг Саре, Таиланд
3 Количество комнат 2 ванных комнат 58 м² 1/8 Этаж
€ 205,346
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 5/8 Этаж
€ 48,199
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 1/8 Этаж
€ 48,021
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 2/8 Этаж
€ 42,289
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 2/8 Этаж
€ 41,982
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 7/8 Этаж
€ 78,311
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 7/8 Этаж
€ 46,406
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 7/8 Этаж
€ 44,473
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 6/8 Этаж
€ 58,098
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 6/8 Этаж
€ 61,907
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 8/8 Этаж
€ 80,581
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 8/8 Этаж
€ 47,752
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 8/8 Этаж
€ 47,752
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 4/8 Этаж
€ 43,356
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 4/8 Этаж
€ 54,195
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 2/8 Этаж
€ 42,289
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 1/8 Этаж
€ 37,874
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 1/8 Этаж
€ 49,962
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/8 Этаж
€ 41,903
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 1/8 Этаж
€ 38,680
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 2 спальни в Паттайя, Таиланд
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 1/8 Этаж
€ 60,285
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 1/8 Этаж
€ 41,295
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 1/8 Этаж
€ 41,295
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 1/8 Этаж
€ 40,847
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 2/8 Этаж
€ 78,995
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/8 Этаж
€ 64,491
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 1/8 Этаж
€ 46,272
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 3/8 Этаж
€ 47,078
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 6/8 Этаж
€ 46,381
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 28/30 Этаж
€ 110,000
Видовая квартира-студия на 28 этаже имеет очень функциональную планировку. В квартире есть п…

Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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