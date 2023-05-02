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Realting.com
Таиланд
Чонбури
Жильё в Чонбури, Таиланд
Паттайя
59
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64 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Банг Саре, Таиланд
3 Количество комнат
2 ванных комнат
58 м²
1/8 Этаж
€ 205,346
Каждая единица создана как святилище, которое вызывает спокойствие в окрестностях здания. Ро…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
5/8 Этаж
€ 48,199
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
1/8 Этаж
€ 48,021
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
2/8 Этаж
€ 42,289
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
2/8 Этаж
€ 41,982
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
7/8 Этаж
€ 78,311
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
7/8 Этаж
€ 46,406
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
7/8 Этаж
€ 44,473
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
6/8 Этаж
€ 58,098
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
6/8 Этаж
€ 61,907
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
8/8 Этаж
€ 80,581
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
8/8 Этаж
€ 47,752
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
8/8 Этаж
€ 47,752
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
4/8 Этаж
€ 43,356
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
4/8 Этаж
€ 54,195
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
2/8 Этаж
€ 42,289
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
1/8 Этаж
€ 37,874
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
1/8 Этаж
€ 49,962
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
1/8 Этаж
€ 41,903
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
24 м²
1/8 Этаж
€ 38,680
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 2 спальни
Паттайя, Таиланд
3 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
1/8 Этаж
€ 60,285
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
1/8 Этаж
€ 41,295
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
1/8 Этаж
€ 41,295
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
1/8 Этаж
€ 40,847
В предварительном маркетинге, прекрасный многоквартирный дом в отличном месте. Квартиры от 2…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
2/8 Этаж
€ 78,995
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/8 Этаж
€ 64,491
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
1/8 Этаж
€ 46,272
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Паттайя, Таиланд
2 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
3/8 Этаж
€ 47,078
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
6/8 Этаж
€ 46,381
STAR — 10-й проект крупнейшего финского застройщика в Таиланде. Это также лучший проект с то…
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
1 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
28/30 Этаж
€ 110,000
Видовая квартира-студия на 28 этаже имеет очень функциональную планировку. В квартире есть п…
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Параметры недвижимости в Чонбури, Таиланд
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